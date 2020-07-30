В Саратове открылось креативное пространство "Купеческий дворик"

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«Я нечасто хожу в музеи, но слежу за проектом «Купеческий дворик», поэтому посетить открытие решил сразу. Организаторы подготовили насыщенную программу, успел и на экскурсию, и прогуляться по саду. Атмосфера места дает насладиться эпохой 19 века», - поделился зритель Андрей Евсеев.Идея проекта принадлежит студентам ПИУ РАНХиГС Артему Газаряну и Ивану Веселому. В 2019 году авторы выиграли грант 150000 рублей в рамках молодежного форума ПФО «iВолга». С сентября прошлого года инициативная группа занималась благоустройством территории. Как признаются организаторы, эта локация в дальнейшем станет новым городским пространством, направленным на привлечение внимания к историческим местам региона.