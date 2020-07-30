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Пушкинка провела областной вебинар «В контакте с читателем: традиционные и инновационные проекты в детской библиотеке

Новости


Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина организовала и провела для ведущих специалистов детских библиотек области областной вебинар «В контакте с читателем: традиционные и инновационные проекты в детской библиотеке».

Вебинар состоялся с целью обмена опытом и обсуждения эффективных практик реализации проектов в современных условиях на платформе Zoom.

В материалах докладчиков представлены онлайн-проекты, мастер-классы и другие формы продвижения книг для детей и подростков, реализованные специалистами Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина.

Видеозапись областного вебинара смотрите здесь:

http://pushkinlib.ru/index.php/colleagues/qualification/1421-v-kontakte-s-chitatelem-traditsionnye-i-innovatsionnye-proekty-v-detskoj-biblioteke