Пушкинка провела областной вебинар «В контакте с читателем: традиционные и инновационные проекты в детской библиотеке
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина организовала и провела для ведущих специалистов детских библиотек области областной вебинар «В контакте с читателем: традиционные и инновационные проекты в детской библиотеке».
Вебинар состоялся с целью обмена опытом и обсуждения эффективных практик реализации проектов в современных условиях на платформе Zoom.
В материалах докладчиков представлены онлайн-проекты, мастер-классы и другие формы продвижения книг для детей и подростков, реализованные специалистами Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина.
Видеозапись областного вебинара смотрите здесь:
http://pushkinlib.ru/index.php/colleagues/qualification/1421-v-kontakte-s-chitatelem-traditsionnye-i-innovatsionnye-proekty-v-detskoj-biblioteke