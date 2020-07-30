На форуме «Сильные идеи для нового времени» обсудят развитие туризма
«Агентство стратегических инициатив» совместно с Фондом «Росконгресс» объявляют о подготовке и проведении федерального форума «Сильные идеи для нового времени».
Цель форума - сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, сформировать технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды приступить к реализации сильных идей и проектов.
В качестве одной из тем форума АСИ, значимых для социально-экономического развития страны, выбрано развитие туризма.
До 24 августа 2020 года можно предложить свои идеи/проекты по развитию туризма на крауд-платформе АСИ https://idea.asi.ru/r?section3_6 (трек «Современная экономическая политика», тема «Туризм: новая экономика впечатлений»).
Это может быть перспективная мысль, решение конкретной и актуальной проблемы, которое получило одобрение на начальных этапах, апробированная практика или полностью оформленный проект. Важна практическая направленность идеи и потенциал внедрения.
Авторы лучших проектов получат информационную и методологическую поддержку по их доработке, а также возможность презентовать проекты первым лицам страны, представителям крупного бизнеса, руководителям российских регионов в рамках форума, который состоится 21 сентября в Сочи.
Кроме того, лучшие проекты и системные инициативы будут предложены для включения в национальный проект по развитию туризма.
С подробной информацией о форуме и работе на крауд-платформе АСИ можно ознакомиться по ссылке: https://yadi.sk/d/SAMAOsEWCUoMLw.