На форуме «Сильные идеи для нового времени» обсудят развитие туризма

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Цель форума - сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, сформировать технологическую стратегию развития страны, а также организовать команды приступить к реализации сильных идей и проектов.В качестве одной из тем форума АСИ, значимых для социально-экономического развития страны, выбрано развитие туризма.До 24 августа 2020 года можно предложить свои идеи/проекты по развитию туризма на крауд-платформе АСИ https://idea.asi.ru/r?section3_6 (трек «Современная экономическая политика», тема «Туризм: новая экономика впечатлений»).Это может быть перспективная мысль, решение конкретной и актуальной проблемы, которое получило одобрение на начальных этапах, апробированная практика или полностью оформленный проект. Важна практическая направленность идеи и потенциал внедрения.Авторы лучших проектов получат информационную и методологическую поддержку по их доработке, а также возможность презентовать проекты первым лицам страны, представителям крупного бизнеса, руководителям российских регионов в рамках форума, который состоится 21 сентября в Сочи.Кроме того, лучшие проекты и системные инициативы будут предложены для включения в национальный проект по развитию туризма.С подробной информацией о форуме и работе на крауд-платформе АСИ можно ознакомиться по ссылке: https://yadi.sk/d/SAMAOsEWCUoMLw.