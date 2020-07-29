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Саратовской области - 73 стобалльных работ по ЕГЭ

Новости


В Саратовской области 15 выпускников получили 100 баллов по химии. Из них 8 человек из г. Саратов, 4 – из г. Маркс и по 1 выпускнику из г. Балашов, г. Ершов и г. Вольск.

По обществознанию в этом году 5 стобалльных работ: 2 человека из г. Энгельс и по 1 человеку из г. Саратов, г. Балаково и р.п. Мокроус Фёдоровского района.

В этот день трое выпускников получили уже второй стобалльный результат – это Ангелина Зеленцова (лицей гуманитарных наук) г. Саратов, она стала стобалльницей по русскому языку и химии, также по этим предметам получила 100 баллов Янина Пятаева (лицей-интернат естественных наук г. Саратов), выпускница лицея № 62 г. Саратов Ангелина Масленникова стала стобалльницей по истории и обществознанию.

«На сегодняшний день в регионе всего 73 стобалльных работы. Участников, получивших 100 баллов – 67 человек, из них из Саратовской области – 66 и 1 человек из другого субъекта. 6 из них имеют по 2 стобалльных результата – это Полина Ананина, выпускница гимназии № 4 г. Саратов (русский язык, история), Кирилл Гречухин, выпускник гимназии № 1 г. Балаково (русский язык, информатика и ИКТ), Ангелина Зеленцова, выпускница лицея гуманитарных наук г. Саратов (русский язык, химия), Янина Пятаева, выпускница лицея-интерната естественных наук г. Саратов (русский язык, химия), Ангелина Масленникова, выпускница лицей № 62 г. Саратов (история, обществознание) и 1 человек – из другого субъекта. Поздравляю выпускников с такими высокими результатами и желаю им успехов в намеченном пути. Вы гордость нашего региона», - отметила и.о. министра образования области Елена Нерозя.