29 июля 2020 СРЕДА
Новости
13:09 | 29 июля
На форуме «Сильные идеи для нового времени» обсудят развитие туризма
12:14 | 29 июля
Саратовской области - 73 стобалльных работ по ЕГЭ
10:48 | 29 июля
В Саратовской области снимают телепрограмму о туризме
09:55 | 29 июля
85 волонтеров зарегистрировались на участие в "Киновертикали-2020"
09:00 | 29 июля
Губернатор Валерий Радаев призвал к усилению жесткого масочного контроля
17:00 | 28 июля
Наставники проекта «Кино и его команда» продолжают знакомить будущих добровольцев фестиваля «Киновертикаль 2020» со своими направлениями
16:09 | 28 июля
14,3 тысячам семей области назначена ежемесячная выплата на первенца
15:23 | 28 июля
Исторический парк открывает «ШКОЛУ юного ИСТОРИКА»
14:35 | 28 июля
Областной краеведческий музей покажет, как "Саратов зажигает звезды"
13:48 | 28 июля
В Саратовской области организуют общественные работы и временные рабочие места
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В Саратовской области снимают телепрограмму о туризме

Новости


26 июля в Саратове начались съемки трэвел-шоу «Седина в голову» для телеканала «Телепутешествия».

Это программа о путешествии семейной пары «молодых» пенсионеров – людей, только что вышедших на пенсию, по городам России. Цель программы – популяризация внутрироссийского туризма и привлечение внимания россиян к региональным центрам и малым городам страны.

За два дня съемочная группа успела посетить саратовский лимонарий и сероводородный источник в Энгельсском районе, испечь саратовский калач, покататься на каяках в волжских протоках, пройтись вместе с экскурсоводом по историческому центру города и побывать в роли героев на сцене ТЮЗа.

В ближайшие три дня героям программы еще предстоит посетить массу интересных локаций в селе Лох, Воскресенском районе, Вольске, Балаково и Хвалынске.