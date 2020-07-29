В Саратовской области снимают телепрограмму о туризме

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Это программа о путешествии семейной пары «молодых» пенсионеров – людей, только что вышедших на пенсию, по городам России. Цель программы – популяризация внутрироссийского туризма и привлечение внимания россиян к региональным центрам и малым городам страны.За два дня съемочная группа успела посетить саратовский лимонарий и сероводородный источник в Энгельсском районе, испечь саратовский калач, покататься на каяках в волжских протоках, пройтись вместе с экскурсоводом по историческому центру города и побывать в роли героев на сцене ТЮЗа.В ближайшие три дня героям программы еще предстоит посетить массу интересных локаций в селе Лох, Воскресенском районе, Вольске, Балаково и Хвалынске.