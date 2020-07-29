85 волонтеров зарегистрировались на участие в "Киновертикали-2020"

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Всего в адрес областного киновидеоцентра и общественной организации «Саратовская кинотраектория» поступило уже 85 заявок от саратовских студентов и школьников. Большая часть ребят выбрали для регистрации всероссийский портал www.dobro.ru, на котором фестиваль представлен с февраля 2020 года.20 человек выбрали проект «Кино и его команда», получивший в этом году грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом президентских грантов. Среди основных волонтерских направлений пока лидируют «ОргКино» и «КиноВолонтерОфис». Вакансии на участие в них практически закрыты.Напомним, набор волонтеров на участие в организации «Киновертикали 2020» и проекта «Кино и его команда» продолжится до 1 сентября 2020 года.