Губернатор Валерий Радаев призвал к усилению жесткого масочного контроля

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Главной обсуждаемой темой стала стабильность ежедневной статистики заболеваемости. «Дальше ждать, констатировать, что все очень тревожно, уповать на сознательность работодателей, граждан, на всеобщую дисциплину мы больше не можем. Ситуация к лучшему – не меняется, это очевидно», – отметил Валерий Радаев.Глава региона поручил председателю правительства, руководителю штаба по борьбе с коронавирусом совместно с управлением Роспотребнадзора рассмотреть необходимость точечного усиления ограничительных мер. «Жесткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски заражения и систематически не соблюдаются санитарные нормы», – потребовал глава региона.Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова проинформировала, что за неделю отмечается небольшое снижение заболеваемостью внебольничной пневмонией. Управлением совместно с администрацией Саратова, полицией проводятся мониторинговые мероприятия организаций, оказывающих различные услуги населению. В настоящее время готовятся методические рекомендации по подготовке школ и вузов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.