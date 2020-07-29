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Наставники проекта «Кино и его команда» продолжают знакомить будущих добровольцев фестиваля «Киновертикаль 2020» со своими направлениями

Новости


Наставники проекта «Кино и его команда» продолжают знакомить будущих добровольцев фестиваля «Киновертикаль 2020» со своими направлениями.

Сегодня в «фокусе» внимания сразу два очень разных по содержанию направления – «АртКино» и «КиноВолонтерОфис». Подробнее о них – из уст одного из учредителей региональной общественной организации «Саратовская кинотраектория», наставника Елены Вакулиной:

«Если Ты - счастливый обладатель актерского таланта, то именно в направлении «АртКино» ты получишь возможность представить его во всей красе самой благодарной публике – юным киноавторам, их творческим наставникам и почетным гостям фестиваля. А в награду получишь их сияющие улыбки и отличное настроение! Главной Твоей задачей будет создание доброжелательной, трогательной, непринужденной обстановки и неподражаемой театральной атмосферы праздника в самые ответственные моменты фестиваля – во время торжественных церемоний его открытия и закрытия!

«КиноВолонтерОфис» - одно из самых ответственных направлений проекта. Именно его «сотрудники» будут каждый день первыми встречать участников и гостей на локациях фестиваля, консультировать их по всем возникающим вопросам, проводить анкетирование и опросы, выполнять срочные поручения организаторов и многое-многое другое. Бояться не стоит. Перед началом фестивальной недели волонтеры традиционно проходят подробный инструктаж и получают всю необходимую для изучения и запоминания информацию. Так что смело выбирай свое направление и регистрируйся в нашу команду!»