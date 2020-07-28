28 июля 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 28 июля
Наставники проекта «Кино и его команда» продолжают знакомить будущих добровольцев фестиваля «Киновертикаль 2020» со своими направлениями
16:09 | 28 июля
14,3 тысячам семей области назначена ежемесячная выплата на первенца
15:23 | 28 июля
Исторический парк открывает «ШКОЛУ юного ИСТОРИКА»
14:35 | 28 июля
Областной краеведческий музей покажет, как "Саратов зажигает звезды"
13:48 | 28 июля
В Саратовской области организуют общественные работы и временные рабочие места
13:00 | 28 июля
На ПривЖД поддерживается запас средств индивидуальной защиты для сотрудников
12:09 | 28 июля
Расписание пригородного поезда Карамыш – Тарханы временно изменится с 5 августа
10:50 | 28 июля
С первого августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров
09:54 | 28 июля
В Саратове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима
09:01 | 28 июля
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Исторический парк открывает «ШКОЛУ юного ИСТОРИКА»

Новости


Исторический парк открывает «ШКОЛУ юного ИСТОРИКА».

Летние каникулы с Историческим парком «Россия — Моя история» в самом разгаре!

"Друзья, мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие по «дорогам истории». Занятия «ШКОЛЫ юного ИСТОРИКА» будут проходить каждую неделю по средам (в 11:00) и четвергам (в 14:00). Первое занятие состоится 29 июля. Присоединяйтесь, если хотите узнать: Где на Руси можно было встретить единорога Что на Руси означала запятая Какой город и почему получил название «злой город» А еще вам предстоит пройти квест «По следам великого Рюрика», узнать секреты русской кухни в игре «Готовь к обеду ложку!», познакомиться с «Фактами и легендами славянской письменности». Набираем группы до 5 человек. Стоимость занятия 100 рублей. Наши занятия подходят для семейного посещения! Записывайтесь в «ШКОЛУ юного ИСТОРИКА» по телефону: (8452) 69-50-34", - обращается к потенциальным посетителям коллектив Исторического парка.