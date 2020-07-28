Областной краеведческий музей покажет, как "Саратов зажигает звезды"

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Она подготовлена к 430-летию города Саратова в рамках музейного проекта «Открытый формат». На выставке можно увидеть материалы из фондов музея, рассказывающие о выдающихся саратовцах и людях, чьи судьбы тесно связаны с нашим краем.Саратовская область подарила стране и миру многих известных актеров. Среди экспонатов выставки документы и фотографии народных артистов СССР Бориса Федоровича Андреева и Бориса Андреевича Бабочкина; народного артиста России Олега Ивановича Янковского и заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Алексеевича КонкинаОсобое место занимают документы, фотографии и театральные костюмы народного артиста СССР Олега Павловича Табакова и народного артиста России Евгения Витальевича Миронова.На выставке представлены материалы, рассказывающие о первом телевизионном исполнителе песни «День Победы», музыкального символа главного праздника страны, народном артисте СССР Леониде Анатольевиче Сметанникове.Фотографии и фрагменты рукописи рассказывают о писателе и драматурге Алексее Ивановиче Слаповском, авторе сценариев к популярным сериалам «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Участок» и «Заколдованный участок».Представлены материалы об известных саратовских спортсменах: заслуженном мастере спорта по альпинизму, покорителе 12 восьмитысячников Сергее Григорьевиче Богомолове, участнике экстремальных экспедиций к Южному и Северному полюсам Игоре Демьяновиче Смилевце.Выставка знакомит и со спортсменами, которые прославили нашу страну на многих международных соревнованиях и Олимпийских играх. В их числе олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров. Представлены фотографии, кубки и медали многократного победителя турниров «Сильнейший человек России», «Сильнейший человек юга России», «Сильнейший человек Саратовской губернии» Вячеслава Анатольевича Максюты.