В Саратовской области организуют общественные работы и временные рабочие места

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Участие в совещании под председательством первого заместителя министра труда и соцзащиты области Натальи Жуковской приняли представители Правительства области, центров занятости населения и предприятий.«В 2020 регионам России были выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства РФ на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Саратовской области предоставлено 66 млн рублей. Эти средства будут направлены в качестве субсидий предприятиям на организацию временных рабочих мест и общественных работ», - отметила Наталья Жуковская.В настоящее время определяется перечень участников программы, а сами мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, стартуют в сентябре. Планируется, что программа охватит свыше 1400 работников.Участниками общественных работ могут быть граждане, ищущие работу и обратившиеся в центры занятости населения, а также граждане, зарегистрированные в центрах занятости населения в качестве безработных.В программе временного трудоустройства смогут участвовать работники организаций, где введен режим неполного рабочего времени, осуществляется предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы, проводятся мероприятия по высвобождению.