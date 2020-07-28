На ПривЖД поддерживается запас средств индивидуальной защиты для сотрудников

просмотров: 119

На предприятиях поддерживается необходимый запас средств индивидуальной защиты. Специалистам, находящимся на рабочем месте, ежесуточно выдаются более 4,6 тыс. пар перчаток, свыше 33 тыс. масок и 223 литра антисептика в соответствии с требованиями и нормативами Роспотребнадзора. Кроме того, созданы условия для обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра между сидящими в одном кабинете людьми.Согласно инструкциям в помещениях проводятся регулярные проветривание и дезинфекция. Сотрудники информируются о соблюдении необходимых профилактических мер, которые препятствуют распространению инфекций.