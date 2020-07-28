Эффективность с KAMA TYRES: экономия с восстановленными KAMA PRO

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Все больше компаний рассматривают возможность перевода коммерческих автомобилей на восстановленные шины. Эксперты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES рассказывают об их на примере KАMАRЕTREAD. Реализация услуг организована на базе собственного производства, на одном из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора ООО «КаМаРетред».«Практика показывает, что в первую очередь в восстановленных шинах заинтересованы транспортные предприятия. Как правило это компании, которые уже являются действующими потребителями ЦМК шин. У нас большая страна, дорог много, поэтому потенциально восстановленные шины — это очень широкий рынок», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».Если в среднем эксплуатационный ресурс новой ЦМК шины составляет 250-300 тыс. км., то ходимость ЦМК шин КАМА и KAMA PRO с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора увеличивается до 700 тыс. км. А затраты на восстановление каркасов на 40–50 % ниже, чем на покупку новых шин. Услуга повторного восстановления позволяет снизить стоимость каждого километра пробега до 5 копеек. Для магистральных тягачей с целью сократить топливные расходы стоит рассмотреть их комплектацию комплектами ЦМК шин KAMA PRO модельного ряда NF 203, NR 203, NT 203 или КАМА NF 101, NR 101, NT 101 с последующим восстановлением на протекторах с меньшей глубиной протектора, которые имеют низкий показатель сопротивления качения.Эксперты также подчеркивают, что сдать шины на восстановление довольно просто. Сбор каркасов и последующая реализация с завода «КаМаРетрэд» осуществляются через дилерскую сеть Торгового дома «Кама» и Торгово-сервисные центры Tyre&Service. Также продукцию KAMARETREAD можно приобрести через интернет-магазин.Гарантия на такие шины составляет 2 года. Также действует программа «Абсолютная гарантия на восстановленные шины KAMARETREAD», в соответствии с которой возможна бесплатная замена преждевременно вышедшей из строя восстановленной шины независимо от дефектов. Она распространяется на восстановленные шины, произведенные или реализованные в период с 15.03.2020 по 31.12.2020, на каркасах КАМА и КАМА PRO в типоразмерах 315/70R22.5 и 385/65 R22,5 в течение трех месяцев с даты реализации или восстановления, указанной в первичных бухгалтерских документах.Кроме того, клиенты ООО «КаМаРетрэд» имеют возможность получить скидку до 4% на услуги восстановления каркасов КАМА и КАМА PRO (предложение действует по 31.12.2020). Так, на восстановление каркасов КАМА и КАМА PRO предоставляется гарантированная скидка в размере 2%. Также можно получить дополнительную скидку до 2% за объем восстановления.