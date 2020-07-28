С первого августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров

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Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями.В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, проходящей с 1 января, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2019 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, в конечном счете, переведенных в пенсионные коэффициенты. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности. Как упоминалось, данный перерасчет носит беззаявительный характер, т.е. обращаться в УПФР в Ленинском районе г. Саратова (межрайонное) и подавать заявление не нужно.Законодательством установлено максимальное количество коэффициентов, учитываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии – не более 3 коэффициентов. Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается Правительством РФ. В 2019 году он был 87,24 рубля, в 2020 году — 93 рубля. Таким образом, в 2020 году максимальная сумма увеличения в денежном выражении составит 279 рублей.