С первого августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров
С 1 августа 2020 года работавшим в 2019 году пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год, то есть по данным индивидуального (персонифицированного) учета.
Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями.
В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, проходящей с 1 января, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2019 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, в конечном счете, переведенных в пенсионные коэффициенты. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности. Как упоминалось, данный перерасчет носит беззаявительный характер, т.е. обращаться в УПФР в Ленинском районе г. Саратова (межрайонное) и подавать заявление не нужно.
Законодательством установлено максимальное количество коэффициентов, учитываемых при беззаявительном перерасчете страховой пенсии – не более 3 коэффициентов. Стоимость пенсионного коэффициента устанавливается Правительством РФ. В 2019 году он был 87,24 рубля, в 2020 году — 93 рубля. Таким образом, в 2020 году максимальная сумма увеличения в денежном выражении составит 279 рублей.