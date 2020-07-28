28 июля 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 28 июля
Наставники проекта «Кино и его команда» продолжают знакомить будущих добровольцев фестиваля «Киновертикаль 2020» со своими направлениями
16:09 | 28 июля
14,3 тысячам семей области назначена ежемесячная выплата на первенца
15:23 | 28 июля
Исторический парк открывает «ШКОЛУ юного ИСТОРИКА»
14:35 | 28 июля
Областной краеведческий музей покажет, как "Саратов зажигает звезды"
13:48 | 28 июля
В Саратовской области организуют общественные работы и временные рабочие места
13:00 | 28 июля
На ПривЖД поддерживается запас средств индивидуальной защиты для сотрудников
12:09 | 28 июля
Расписание пригородного поезда Карамыш – Тарханы временно изменится с 5 августа
10:50 | 28 июля
С первого августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров
09:54 | 28 июля
В Саратове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима
09:01 | 28 июля
Эффективность с KAMA TYRES: экономия с восстановленными KAMA PRO
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима

Новости


Вчера, 28 июля, состоялся очередной рейд сотрудников управления муниципального контроля администрации Саратова и сотрудников полиции совместно с представителями территориального управления Роспотребнадзора, управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей мэрии, администрации Октябрьского района.

Мероприятие было направлено на выявление нарушений по соблюдению масочного режима.

Участники рейда проверили рынок «Арига», находящийся на ул. Бахметьевская, а также торговый центр «Победа Плаза» на ул. Василия Люкшина.

Инспектирующими на рынке и в торговом центре был выявлен ряд нарушений противоэпидемического режима. На некоторых торговых точках у продавцов отсутствовали маски и перчатки. Также не ведутся журналы об уборке помещений и проведении ежедневной термометрии сотрудников на этих торговых точках.

Кроме этого, представителем Роспотребнадзора был зафиксирован факт наличия дезинфицирующих средств на точках, но эти средства не используются по назначению. Они все были запечатаны.

Также на посетителей рынка сотрудниками полиции были выписаны 3 предупреждения и 4 протокола об административном правонарушении за неношении масок в общественном месте.