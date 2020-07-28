В Саратове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима

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Мероприятие было направлено на выявление нарушений по соблюдению масочного режима.Участники рейда проверили рынок «Арига», находящийся на ул. Бахметьевская, а также торговый центр «Победа Плаза» на ул. Василия Люкшина.Инспектирующими на рынке и в торговом центре был выявлен ряд нарушений противоэпидемического режима. На некоторых торговых точках у продавцов отсутствовали маски и перчатки. Также не ведутся журналы об уборке помещений и проведении ежедневной термометрии сотрудников на этих торговых точках.Кроме этого, представителем Роспотребнадзора был зафиксирован факт наличия дезинфицирующих средств на точках, но эти средства не используются по назначению. Они все были запечатаны.Также на посетителей рынка сотрудниками полиции были выписаны 3 предупреждения и 4 протокола об административном правонарушении за неношении масок в общественном месте.