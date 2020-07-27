Совет молодых врачей создан в Саратовской области
Министр здравоохранения области провел первое совещание с медиками, которые вошли в состав Совета молодых врачей.
Встреча прошла в режиме видеосвязи. Этот коллегиальный орган был создан для того, чтобы новое поколение представителей саратовской медицины принимало активное участие в развитии и модернизации регионального здравоохранения, вырабатывало предложения по обеспечению интересов молодых специалистов в данной отрасли.
В состав совета вошли одиннадцать врачей, которые еще только начинают свой путь в медицине. Это представители ведущих саратовских клиник и районных больниц. Олег Костин поприветствовал членов совета: «Вы – наше будущее, вам решать, какой станет саратовская медицина завтра. Поэтому сейчас нам важно знать ваше мнение. Я, как министр, готов оказывать всестороннюю поддержку вашим инициативам».
Министр здравоохранения региона рассказал молодым специалистам о том, как будет реализовываться федеральная программа по модернизации лечебных учреждений первичного звена, о планируемых закупках нового оборудования для нужд районных больниц и создании межрайонных центров оказания медицинской помощи, которые будут оснащены «тяжелым», дорогостоящим оборудованием. Таким образом, пациентам из отдаленных районов области не придется добираться в Саратов за углубленными исследованиями, которые будут доступны на месте в рамках полиса ОМС. Это и дополнительная возможность для развития медицинских кадров, ведь работа такой аппаратуре требует навыков и развития медицинского персонала.
Олег Костин предложил проводить совещания регулярно. Однако работа совета будет вестись непрерывно. Министр отметил, что двери его кабинета всегда открыты, а телефон доступен для связи. Все вопросы он готов обсуждать лично и решать оперативно. Члены совета поддержали инициативу министра единогласно.