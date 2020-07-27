Совет молодых врачей создан в Саратовской области

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Встреча прошла в режиме видеосвязи. Этот коллегиальный орган был создан для того, чтобы новое поколение представителей саратовской медицины принимало активное участие в развитии и модернизации регионального здравоохранения, вырабатывало предложения по обеспечению интересов молодых специалистов в данной отрасли.В состав совета вошли одиннадцать врачей, которые еще только начинают свой путь в медицине. Это представители ведущих саратовских клиник и районных больниц. Олег Костин поприветствовал членов совета: «Вы – наше будущее, вам решать, какой станет саратовская медицина завтра. Поэтому сейчас нам важно знать ваше мнение. Я, как министр, готов оказывать всестороннюю поддержку вашим инициативам».Министр здравоохранения региона рассказал молодым специалистам о том, как будет реализовываться федеральная программа по модернизации лечебных учреждений первичного звена, о планируемых закупках нового оборудования для нужд районных больниц и создании межрайонных центров оказания медицинской помощи, которые будут оснащены «тяжелым», дорогостоящим оборудованием. Таким образом, пациентам из отдаленных районов области не придется добираться в Саратов за углубленными исследованиями, которые будут доступны на месте в рамках полиса ОМС. Это и дополнительная возможность для развития медицинских кадров, ведь работа такой аппаратуре требует навыков и развития медицинского персонала.Олег Костин предложил проводить совещания регулярно. Однако работа совета будет вестись непрерывно. Министр отметил, что двери его кабинета всегда открыты, а телефон доступен для связи. Все вопросы он готов обсуждать лично и решать оперативно. Члены совета поддержали инициативу министра единогласно.