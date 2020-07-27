В театре кукол «Теремок» возобновились репетиции нового спектакля «Чёрный снег»

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Спектакль создаётся в рамках проекта «Культура малой Родины» и приурочен к юбилею победы в Великой отечественной войне. Премьера была запланирована ещё на май, но из-за карантинных мероприятий её пришлось отложить на новый сезон.Переработкой литературных текстов и документального материала для театральной сцены занимался главный режиссёр театра заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров. Художник-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова (г. Санкт-Петербург). В спектакле будут заняты как ведущие актёры театра, так и молодое пополнение творческого коллектива.Спектакль «Чёрный снег» — это спектакль-воспоминание бывших узников концлагерей «о действительных, непридуманных событиях той страшной войны».До сих пор цивилизованный мир содрогается, вспоминая ужасы, выпавшие на долю взрослых и, особенно, детей, прошедших застенки концлагерей. Большинство из них погибло в газовых камерах. День и ночь дымили крематории бесчисленных лагерей смерти на территории Германии и оккупированных государств. Время неумолимо, и на сегодняшний день остаётся всё меньше очевидцев этих событий.Спектакль пытается решить одну из важнейших проблем нашего времени — проблему памяти для всех, кто живёт сейчас и придёт после нас, смело касаясь самых страшных или больных тем, внимательно следя за тем, какие травмы оказались погребены под звуками парадных маршей.Новая постановка адресована старшим школьникам и взрослым. В эти дни цеха театра завершают работу над материальной частью спектакля, артисты приступили к репетиции. В постановке будет задействовано больше 30 планшетных кукол, актёры играют на сцене в живом плане.