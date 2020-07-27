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Дан старт международному проекту "По следам саратовских Героев"
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Дан старт международному проекту "По следам саратовских Героев"

Новости


12 июля 1590 года воевода князь Григорий Осипович Засекин заложил на берегах Волги город Саратов.

Много славных страниц в его летописи. Поэтому дан старт международному проекту "По следам саратовских Героев". В нем будет рассказываться о саратовцах, удостоенных высшей степени отличия, участниках Великой Отечественной, Второй мировой и Первой мировой войн на местах их боевого подвига.

Году Памяти и славы и 430-летию Саратова посвящается!!!

Присоединиться к проекту также может любой желающий. Для этого необходимо разместить фото героя, изложить его подвиг, публикацию необходимо сделать на месте совершения подвига и сопроводить хештегами#ПоСледамСаратовскихГероев
#СДнемРожденияСаратов
#МузейБоевойиТрудовойСлавыСаратов.