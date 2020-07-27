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Много славных страниц в его летописи. Поэтому дан старт международному проекту "По следам саратовских Героев". В нем будет рассказываться о саратовцах, удостоенных высшей степени отличия, участниках Великой Отечественной, Второй мировой и Первой мировой войн на местах их боевого подвига.Году Памяти и славы и 430-летию Саратова посвящается!!!Присоединиться к проекту также может любой желающий. Для этого необходимо разместить фото героя, изложить его подвиг, публикацию необходимо сделать на месте совершения подвига и сопроводить хештегами#ПоСледамСаратовскихГероев#СДнемРожденияСаратов#МузейБоевойиТрудовойСлавыСаратов.