В саратовском регионе продолжается реализация проекта по паравелоспорту для детей и молодежи с ПОДА.

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21 июля. Утро. У памятника первому космонавту в тот день собрались руководитель АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья» Сергей Родионов, его воспитанники-следжеры, лидер проекта «Крылья для детской мечты» Юрий Чамалетдинов. По их приглашению тренировку по адаптивному велосипедному спорту посетил спасатель, общественный деятель, велопутешественник Александр Домбровский.Напомним, что идея пересадить хоккеистов из саней на велобайк у основателя регионального следжхоккейного движения Сергея Родионова появилась в результате затянувшегося ковид-карантина. Тренер осознавал, что даже поступательный переход с одной ступени снятия ограничений на другую не предполагает скорого возобновления групповых ледовых тренировок. Так он пришел к мысли о приобретении «handebike» - качественного велосипеда с ручным приводом. Аппарат способен не только поддержать спортивную форму верха тела, но и укрепить необходимые мышцы и двигательные навыки, необходимые в следж-хоккее. Начало реализации велопроекта стало возможным при использовании гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Безусловно, играть в следж-хоккей три года назад к энгельсскому тренеру Родионову пришли ребята, для которых со временем спорт стал постоянной жизненной основой. Сергей Валерьевич, начиная паравелодвижение, позаботился о том, чтобы по завершении детской хоккейной карьеры, его воспитанники не остались, что называется, за «спортивным бортиком», а продолжил интенсивно тренироваться. Особый акцент он сделал на тех парняхи девчонках, физические особенности которых не позволяют им оседлать «ножной» вариант двухколесной машины.21 июля велобайк «Red Rocket» в действии опробовали защитник следж-хоккейного клуба «Крылья» Михаил Батузов и экс-голкипер команды Юрий Чамалетдинов. Раннее утро прошлого вторника. Набережная Космонавтов. Как много символичных топонимических деталей характеризуют один из первых сборов юных саратовских паравелосипедистов. Все на тренировке говорило о том, что для подростков начинается новая светлая страница жизни, полная открытий и побед.Сначала я был удивлен приглашению ребят посетить их тренировку, - рассказывает Александр Домбровский. - Но когда пришел сюда, был покорен тем, как они занимаются под началом своего наставника. Метод взаимодействия Сергея Родионова с его учениками можно назвать тренерской любовью. И ему в этом, конечно, нужно помогать. Развивать паравелоспорт необходимо, причем при участии областного правительства.Наше спортивное движение станет тем шире, чем больше людей о нем узнают, – считает помощник Сергея Родионова Юрий Чамалетдинов. – Надеемся, что сегодняшняя тренировка привлечет внимание общественности, а наши ряды пополнятся ребятами, желающими заниматься паравелоспортом.Кстати, тренировки на хэндбайке проводятся и в родном городе Сергея Валерьевича — Энгельсе, на местном стадионе.«Крылья» адаптивного спорта в Саратовской области становятся все объемнее. Они охватывают большое количество ребят с особенностями в физическом развитии. И что-то подсказывает, что паравелоспорт — второй, но далеко не последний в списке адаптивных видов спорта, в которых дети региона в скором времени себя покажут с самой лучшей стороны.