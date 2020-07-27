Пенсионный фонд ознакомил со способами установления кодового слова.

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По закону персональные сведения не могут быть озвучены без подтверждения личности гражданина. Но зачастую необходимо оперативно получить личную информацию, например, о размере пенсии, порядке ее расчета, учтенном стаже и других данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ. Ключ к информации - кодовое слово, которое можно назвать специалистам ПФР прямо по телефону и решить свой вопрос дистанционно и максимально быстро.Самый простой способ установить кодовое слово – это самостоятельно придумать и ввести его в своем личном кабинете на сайте ПФР www.pfrf.ru. Для этого нужно зайти в «Профиль пользователя» и найти нужную графу в настройках идентификации личности посредством телефонной связи. Также подать заявление на указание кодового слова можно при личном посещении клиентской службы ПФР. После этого появится возможность получить по телефону всю интересующую информацию (включая персональные данные) по получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский капитал и т д).Актуальные телефоны «горячих линий» всех районных клиентских служб ПФР указаны на сайте в разделе «Контакты региона» http://www.pfrf.ru/branches/saratov/contacts/.В целом с апреля по конец июля специалисты ПФР региона ответили на почти 75 тысяч телефонных обращений. Консультации проводились в том числе и с использованием кодового слова.