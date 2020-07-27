Мошенники выманили у гражданина почти тридцать тысяч рублей

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На одном из сайтов он нашел подходящее объявление и оставил заявку. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником интернет-магазина. Звонивший сообщил, что на электронную почту покупателя буде отправлена инструкция по оплате и банковские реквизиты. Саратовец перевел на указанный в сообщении счет 29100 рублей, однако, по прошествии определенного времени, товар не получил и с продавцом связаться не смог.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: если вы решили совершить покупку через Интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки (наложенный платеж). Не делайте предоплат, даже частичных, когда продавец требует денег, обещая взамен оставить за вами приглянувшуюся вещь.Никому не передавайте информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях.Не подходите к банкомату, не вводите данные, которые вам передают незнакомцы. Пренебрегая этим правилом, вы предоставляете злоумышленникам доступ к своим деньгам.О фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).