Саратовские школьники успешно выступили на дистанционном конкурсе "Дыхание лета"

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Организатор конкурса - благотворительный фонд поддержки и сопровождения одаренных детей ‘ИНГЕНИУМ’.Основной состав жюри: академики, профессора ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры.В конкурсе приняли участие учащиеся МБУДО «ДШИ N8» класса преподавателя Паниной Дарьи Михайловны в номинации фортепиано-соло II возрастной категории 9-12 лет:Ефимова Ева, Норовяткина Вероника, Степаненко Злата, Егазарян Диана. Все девочки были отмечены дипломами.Норовяткина Вероника - Диплом II степени; Егазарян Диана и Степаненко Злата - Диплом I степени; Ефимова Ева - Лауреат III степени. Сама Дарья Михайловна также приняла участие в конкурсе, отправив свою видеозапись и стала Лауреатом I степени.