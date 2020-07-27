Саратовские школьники успешно выступили на дистанционном конкурсе "Дыхание лета"
С 20 июня по 19 июля 2020 г. проводился международный дистанционный конкурс-фестиваль "Дыхание лета" в городе Москва, в котором успешно приняли участие учащиеся МБУДО «ДШИ N 8» г. Саратов.
Организатор конкурса - благотворительный фонд поддержки и сопровождения одаренных детей ‘ИНГЕНИУМ’.
Основной состав жюри: академики, профессора ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры.
В конкурсе приняли участие учащиеся МБУДО «ДШИ N8» класса преподавателя Паниной Дарьи Михайловны в номинации фортепиано-соло II возрастной категории 9-12 лет:
Ефимова Ева, Норовяткина Вероника, Степаненко Злата, Егазарян Диана. Все девочки были отмечены дипломами.
Норовяткина Вероника - Диплом II степени; Егазарян Диана и Степаненко Злата - Диплом I степени; Ефимова Ева - Лауреат III степени. Сама Дарья Михайловна также приняла участие в конкурсе, отправив свою видеозапись и стала Лауреатом I степени.