Общественные организации отправили гуманитарную помощь из Саратова в Уральск

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Саратовская общественная организация Некоммерческое партнерство «Евразия-Поволжье» приняла участие в Акции «Добро-Соседство» по оказанию гуманитарной помощи Республике Казахстан. Из Саратова в Уральск отправлена партия средств индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, антисептические средства, а также электронные термометры. В Уральске оператором Акции «Добро-Соседство» выступила Ассамблея народа Казахстана Западно-Казахстанской области. Информационную и организационную поддержку мероприятию оказал Деловой Клуб Саратовской области РФ и Западно-Казахстанской области РК.Гуманитарный груз поступил в региональное отделение Ассамблеи народа Казахстана и будет направлен наиболее нуждающимся жителям. Ассамблея народа Казахстана за время пандемии приобрела большой опыт поддержки волонтерского движения и оказания помощи населению.В условиях стремительного распространения инфекции есть потребность, прежде всего, в средствах индивидуальной защиты. Конечно, нужны и лекарственные средства, и аппараты вентилирования легких, и эта задача остается на повестке двустороннего взаимодействия российских и казахстанских общественных объединений и органов власти.Меры поддержки Казахстана прокомментировала директор информационно-аналитического центра Евразия-Поволжье Марина Лапенко:«Сейчас борьба с распространением коронавирусной инфекции является самой сложной проблемой всего российско-казахстанского приграничья. Российско-казахстанская граница всегда являлась примером границы дружбы и взаимопомощи, а на долю приграничных регионов Казахстана и России приходится не только большая часть взаимной торговли, культурно-гуманитарных связей двух стран, но и решение порой таких трудных задач, как паводки, неурожай, нашествие насекомых и других.Надеемся на скорейшее улучшение ситуации, сохранение жизни и здоровья наших граждан и возобновление активных связей приграничных регионов России и Казахстана».