В лесах области проводится усиленное патрулирование с сотрудниками полиции

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Также, запрещен проезд транспортных средств, разведение костров на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также проведение сельскохозяйственных палов.Кроме того, до 30 сентября на территории лесного фонда действует особый пожароопасный режим. В этот период, а также в выходные дни проводятся усиленные патрулирования совместно с сотрудниками полиции и государственного пожарного надзора.Наказание за нарушение правил пожарной безопасности увеличивается в 2 раза. Для граждан - до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч, юридических – до 500 тысяч рублей.В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 177 нарушений лесного законодательства, в том числе 73 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Привлечено к административной ответственности 138 нарушителей.Министерство просит жителей и гостей области воздержаться от посещения лесовв текущий период.С начала пожароопасного сезона на землях государственного лесного фонда произошло 34 пожара. В их тушении участвовало 305 человек и 124 единиц техники лесопожарных формирований.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, звоните по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490-516».