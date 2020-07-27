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В ЕАО выбрали хризотилцементный шифер в качестве материала для восстановления кровли
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В ЕАО выбрали хризотилцементный шифер в качестве материала для восстановления кровли

Новости
В ЕАО выбрали хризотилцементный шифер в качестве материала для восстановления кровли

Поселок Николаевка Еврейского автономного округа серьезно пострадал 13 июня 2020 года от града.

Стихия не только значительно повредила кровлю домов, но и нанесла урон посевам и автомобилям. Жилой фонд поселка требует скорейшего капитального восстановления: уже к 10 сентября все крыши должны быть отремонтированы. Об этом порталу РИА Биробиджан рассказал Сергей Ротарь, заместитель главы администрации Николаевского городского поселения. В качестве строительного материала для ремонта крыш был выбран хризотилцементный шифер.

Продукция из хризотил-цемента, выпускаемая на российских предприятиях – мировых лидерах по добыче этого минерала, отличается высоким качеством, долговечностью и доступностью по цене. Хризотилцементный шифер признан специалистами как инвестиция в надежность и безопасность на многие годы. Средний срок гарантии на шифер – 50 лет. Он имеет большую прочность, не горит, не выделяет при нагреве вредных паров, не плавится, устойчив к механическим повреждениям, не проводит электричество. Крыши покрываются шифером качественно и быстро, поскольку для этого не требуется длительной и особой подготовки, специальных инструментов и сложных технологий.