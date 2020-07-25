В Саратовской области намолочено 2,1 млн тонн зерна

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По информации пресс-службы губернатора, наибольший валовой сбор зерна достигнут в Калининском (148,5 тыс. тонн), Энгельсском (141,4 тыс. тонн), Пугачевском (131,0 тыс. тонн), Ершовском (129,1 тыс. тонн), Самойловском (114,2 тыс. тонн), Краснокутском (114,0 тыс. тонн), Перелюбском (109,2 тыс. тонн), Балашовском (106,8 тыс. тонн) районах.Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в Балашовском (37,3 ц/га) и Турковском (37,1 ц/га) районах. , в левобережных в Советском 33,0 ц/ га, Энгельсском 31,8 ц/га.Губернатор Валерий Радаев поблагодарил тружеников села за высокий результат.- Саратовские хлеборобы первыми в Приволжском федеральном округе приступили к жатве, - отметил он. - В сложнейших погодных условиях идет работа на полях. Мастерство, выдержка, опыт, ответственность наших аграриев заслуживают огромного уважения. Убежден в достижении намеченных планов, регион будет сполна обеспечен хлебом. Спасибо труженикам сельского хозяйства за профессионализм и самоотверженность!