25 июля 2020 СУББОТА
Новости
16:30 | 24 июля
В Саратовской области намолочено 2,1 млн тонн зерна
15:20 | 24 июля
Открыт прием заявок на III Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»
14:13 | 24 июля
Средняя зарплата в регионе выросла за месяц на 6,1%
13:00 | 24 июля
В субботу в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
11:43 | 24 июля
В Саратове будет временно сокращен маршрут троллейбуса №10
10:30 | 24 июля
Саратовские проекты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
09:45 | 24 июля
В Саратовской области разрешено проводить регистрацию брака в присутствии гостей
08:52 | 24 июля
Вячеслав Кантор заявил о возможной «обвальной нуклеаризации» вследствие кризиса ядерной сделки по Ирану
16:09 | 23 июля
Охотники получили право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях
15:33 | 23 июля
ПГК оптимизировала ремонт вагонов на Приволжской железной дороге
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области намолочено 2,1 млн тонн зерна

Новости / АПК
В Саратовской области намолочено 2,1 млн тонн зерна


Зерновых и зернобобовых обмолочено на площади 799,6 тыс. га (35% от плана).

По информации пресс-службы губернатора, наибольший валовой сбор зерна достигнут в Калининском (148,5 тыс. тонн), Энгельсском (141,4 тыс. тонн), Пугачевском (131,0 тыс. тонн), Ершовском (129,1 тыс. тонн), Самойловском (114,2 тыс. тонн), Краснокутском (114,0 тыс. тонн), Перелюбском (109,2 тыс. тонн), Балашовском (106,8 тыс. тонн) районах.

Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в Балашовском (37,3 ц/га) и Турковском (37,1 ц/га) районах. , в левобережных в Советском 33,0 ц/ га, Энгельсском 31,8 ц/га.

Губернатор Валерий Радаев поблагодарил тружеников села за высокий результат.

- Саратовские хлеборобы первыми в Приволжском федеральном округе приступили к жатве, - отметил он. - В сложнейших погодных условиях идет работа на полях. Мастерство, выдержка, опыт, ответственность наших аграриев заслуживают огромного уважения. Убежден в достижении намеченных планов, регион будет сполна обеспечен хлебом. Спасибо труженикам сельского хозяйства за профессионализм и самоотверженность!