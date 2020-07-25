Открыт прием заявок на III Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»

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По информации организаторов, в 2020 году конкурс пройдет по семи номинациям: «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры — рекам и озерам», «Волонтеры леса», «Эковолонтеры города», «Мусору - нет!», «Эковзгляд», «Журавль в небе».Участники в срок до 30 сентября должны направить в Оргкомитет конкурса заявление-анкету на участие в конкурсе и портфолио, отражающее основные достижения отряда в сфере эковолонтерства.Награждение победителей конкурса, по сложившейся традиции, состоится во второй половине этого года в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.