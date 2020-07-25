Средняя зарплата в регионе выросла за месяц на 6,1%

просмотров: 189

За январь-май этого года средняя по области заработная плата составила 31,6 тыс. рублей.По информации министерства труда и социальной защиты области, по темпу роста заработной платы за январь-май 2020 года (108,5% к соответствующему периоду 2019 года) область опередила показатель в целом по России (106,2%). В рейтинге регионов по уровню заработной платы Приволжского федерального округа Саратовская область занимает 8 место.