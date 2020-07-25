25 июля 2020 СУББОТА
Новости
16:30 | 24 июля
В Саратовской области намолочено 2,1 млн тонн зерна
15:20 | 24 июля
Открыт прием заявок на III Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд»
14:13 | 24 июля
Средняя зарплата в регионе выросла за месяц на 6,1%
13:00 | 24 июля
В субботу в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
11:43 | 24 июля
В Саратове будет временно сокращен маршрут троллейбуса №10
10:30 | 24 июля
Саратовские проекты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
09:45 | 24 июля
В Саратовской области разрешено проводить регистрацию брака в присутствии гостей
08:52 | 24 июля
Вячеслав Кантор заявил о возможной «обвальной нуклеаризации» вследствие кризиса ядерной сделки по Ирану
16:09 | 23 июля
Охотники получили право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях
15:33 | 23 июля
ПГК оптимизировала ремонт вагонов на Приволжской железной дороге
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Средняя зарплата в регионе выросла за месяц на 6,1%

Новости


В настоящее время она составляет 33,8 тыс. рублей.

За январь-май этого года средняя по области заработная плата составила 31,6 тыс. рублей.

По информации министерства труда и социальной защиты области, по темпу роста заработной платы за январь-май 2020 года (108,5% к соответствующему периоду 2019 года) область опередила показатель в целом по России (106,2%). В рейтинге регионов по уровню заработной платы Приволжского федерального округа Саратовская область занимает 8 место.