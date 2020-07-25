В субботу в Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Горожан приглашают за покупками на сельскохозяйственный рынок в пос. Юбилейный, на торговую площадку «ТК на Топольчанской», а также на две торговые площадки в Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский), в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).
По информации регионального минсельхоза, к реализации будут предложены мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, птица домашняя, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и другие продукты питания.
Режим работы ярмарок - с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.