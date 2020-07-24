Саратовские проекты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»

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По информации министерства спорта и молодежной политики области, всего в полуфинал конкурса вышли более 1,5 тыс. человек. Полуфиналы Конкурса традиционно пройдут с 28 августа по 27 сентября в рамках пяти окружных форумов добровольцев, в этом году дистанционно для всех федеральных округов.В Саратовской области за выход в финал будут бороться шесть проектов: «Мелодия усадьбы» (автор Иван Веселый) в номинации «Вдохновленные искусством», образовательный проект для студентов «Свое дело» (Алексей Драгун, номинация «Организатор добровольчества»), образовательный проект «Цифровой патруль» (Анна Попова, номинация «Организатор добровольчества»), «Мы вместе детям» (Елена Шебалова, номинация «Рожденные помогать»), «Гражданский дозор» (Александр Белоусов, номинация «Смелые сердцем»), «#ЗаслуженныеЛюди» (Наталья Котова, номинация «Уверенные в будущем»).Финал конкурса «Доброволец России – 2020» состоится с 20 октября по 13 ноября, а лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции состоится 5 декабря в Москве. В этом году он будет преобразован в Международный форум гражданского участия «Мы вместе», в котором примут участие более 25 тысяч человек.Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до двух миллионов рублей, из которых до 500 тысяч могут быть направлены на обучение на территории России.