24 июля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
10:30 | 24 июля
Саратовские проекты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
09:45 | 24 июля
В Саратовской области разрешено проводить регистрацию брака в присутствии гостей
08:52 | 24 июля
Вячеслав Кантор заявил о возможной «обвальной нуклеаризации» вследствие кризиса ядерной сделки по Ирану
16:09 | 23 июля
Охотники получили право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях
15:33 | 23 июля
ПГК оптимизировала ремонт вагонов на Приволжской железной дороге
14:45 | 23 июля
Видеоролик о действующем на площадке Саратовского областного методического киновидеоцентра кинозале «На Рижской» завершил видеофлешмоб «Кино БУДЕТ!»
13:52 | 23 июля
Арт-терапия и уроки скандинавской ходьбы проходят в онлайн-формате
13:00 | 23 июля
СК «Турбина» возглавила турнирную таблицу командного чемпионата России по спидвею
12:03 | 23 июля
Областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку-беседу «Интересное об известном. Тактильная книга»
10:48 | 23 июля
Состояние автостоянок проверили в ходе очередного рейда
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские проекты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»

Новости


Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится уже в десятый раз, в этом году его грантовый фонд был увеличен вдвое – до 90 млн рублей.

По информации министерства спорта и молодежной политики области, всего в полуфинал конкурса вышли более 1,5 тыс. человек. Полуфиналы Конкурса традиционно пройдут с 28 августа по 27 сентября в рамках пяти окружных форумов добровольцев, в этом году дистанционно для всех федеральных округов.

В Саратовской области за выход в финал будут бороться шесть проектов: «Мелодия усадьбы» (автор Иван Веселый) в номинации «Вдохновленные искусством», образовательный проект для студентов «Свое дело» (Алексей Драгун, номинация «Организатор добровольчества»), образовательный проект «Цифровой патруль» (Анна Попова, номинация «Организатор добровольчества»), «Мы вместе детям» (Елена Шебалова, номинация «Рожденные помогать»), «Гражданский дозор» (Александр Белоусов, номинация «Смелые сердцем»), «#ЗаслуженныеЛюди» (Наталья Котова, номинация «Уверенные в будущем»).

Финал конкурса «Доброволец России – 2020» состоится с 20 октября по 13 ноября, а лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который по традиции состоится 5 декабря в Москве. В этом году он будет преобразован в Международный форум гражданского участия «Мы вместе», в котором примут участие более 25 тысяч человек.

Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до двух миллионов рублей, из которых до 500 тысяч могут быть направлены на обучение на территории России.