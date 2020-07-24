24 июля 2020 ПЯТНИЦА
Новости
10:30 | 24 июля
Саратовские проекты вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
09:45 | 24 июля
В Саратовской области разрешено проводить регистрацию брака в присутствии гостей
08:52 | 24 июля
Вячеслав Кантор заявил о возможной «обвальной нуклеаризации» вследствие кризиса ядерной сделки по Ирану
16:09 | 23 июля
Охотники получили право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях
15:33 | 23 июля
ПГК оптимизировала ремонт вагонов на Приволжской железной дороге
14:45 | 23 июля
Видеоролик о действующем на площадке Саратовского областного методического киновидеоцентра кинозале «На Рижской» завершил видеофлешмоб «Кино БУДЕТ!»
13:52 | 23 июля
Арт-терапия и уроки скандинавской ходьбы проходят в онлайн-формате
13:00 | 23 июля
СК «Турбина» возглавила турнирную таблицу командного чемпионата России по спидвею
12:03 | 23 июля
Областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку-беседу «Интересное об известном. Тактильная книга»
10:48 | 23 июля
Состояние автостоянок проверили в ходе очередного рейда
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области разрешено проводить регистрацию брака в присутствии гостей

Новости


Региональное Управление по делам ЗАГС информирует о том, что с 24 июля церемония государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке проводится в присутствии гостей с учетом следующих требований: в залах проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке — из расчета один человек на четыре квадратных метра площади зала.

Следует отметить, что точное количество гостей, которое может принять участие в торжественной церемонии бракосочетания, в каждом отделе ЗАГС рассчитывается, исходя из площади зала торжеств. Так, во «Дворце бракосочетаний», а также в отделах ЗАГС по Заводскому и Ленинскому районам на регистрации брака допускается присутствие до 15 человек с учетом молодоженов и сотрудников ЗАГС; в отделе ЗАГС по Энгельсскому району — 20 человек; в Октябрьском отделе ЗАГС по г. Саратову — не более 10 человек; в Балаковском отделе ЗАГС — до 8 человек. В связи с этим просим уточнять допустимое количество гостей на церемонии бракосочетания у специалистов территориальных отделов или на сайте управления по делам ЗАГС.

«В Саратовской области продлен режим ограничительных мероприятий, в том числе и масочный режим, поэтому мы призываем наших молодоженов и гостей использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и выполнять указания работников ЗАГС о соблюдении требований противоэпидемического режима», — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.