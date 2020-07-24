В Саратовской области разрешено проводить регистрацию брака в присутствии гостей

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Следует отметить, что точное количество гостей, которое может принять участие в торжественной церемонии бракосочетания, в каждом отделе ЗАГС рассчитывается, исходя из площади зала торжеств. Так, во «Дворце бракосочетаний», а также в отделах ЗАГС по Заводскому и Ленинскому районам на регистрации брака допускается присутствие до 15 человек с учетом молодоженов и сотрудников ЗАГС; в отделе ЗАГС по Энгельсскому району — 20 человек; в Октябрьском отделе ЗАГС по г. Саратову — не более 10 человек; в Балаковском отделе ЗАГС — до 8 человек. В связи с этим просим уточнять допустимое количество гостей на церемонии бракосочетания у специалистов территориальных отделов или на сайте управления по делам ЗАГС.«В Саратовской области продлен режим ограничительных мероприятий, в том числе и масочный режим, поэтому мы призываем наших молодоженов и гостей использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и выполнять указания работников ЗАГС о соблюдении требований противоэпидемического режима», — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.