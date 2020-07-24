Вячеслав Кантор заявил о возможной «обвальной нуклеаризации» вследствие кризиса ядерной сделки по Ирану

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.



Основные задачи Форума:



· Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.



· Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.



В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.



Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.

Лидеры ведущих мировых держав и международных организаций должны предпринять все необходимые меры по разрешению кризиса вокруг ядерной программы Ирана, а также не допустить разработку Ираном ядерного оружия. Эти темы стали ключевыми на прошедшей 14 июля онлайн-конференции «Новый иранский кризис: прекращение эскалации» Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.Вероятность полного краха Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану – так называемой «ядерной сделки» - в настоящее время всерьёз рассматривается экспертами и считается одной из международных угроз. Эта реальность стала ещё более вероятной после выхода из сделки США и заявления иранского руководства о частичном прекращении своих обязательств.«Кризис ядерной сделки с Ираном угрожает обвальной нуклеаризацией не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, - считает президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор. - Поскольку реальное прекращение действия СВПД фактически возвращает обстановку острого кризиса вокруг иранской ядерной программы до состояния, при котором Иран способен создать ядерное оружие в кратчайшие сроки (не более одного года)».Как отметил президент форума, в настоящее время Иран уже нарушает одно за другим многие запреты и ограничения, принятые в рамках СВПД, а также открыто препятствует контролю и операциям МАГАТЭ. Кроме того, Вячеслав Кантор заявил о том, что страна проводит испытания ракет повышенной дальности и располагает целым комплексом ракет, способных поражать и Израиль, и любую страну Европы. Всё это делает кризис на Ближнем Востоке в случае эскалации одним из наиболее опасных региональных кризисов на сегодняшний день, особенно на фоне продолжающегося противостояния мировых держав и пандемии COVID-19.Эскалация кризиса недопустима, отмечают участники конференции, поскольку результатом может стать ядерный конфликт между Ираном и Израилем и даже более масштабная война, в которую постепенно могут вовлекаться всё больше государств. Для предотвращения этой эскалации, а также для недопущения созданием Ирана ядерного оружия все возможные усилия должны приложить как мировые лидеры, так и международные организации.По итогам мероприятия экспертами Люксембургского форума будет подготовлен заключительный документ с основными выводами и рекомендациями, который в дальнейшем представят главам государств, официальным лицам и руководителям СБ ООН, МАГАТЭ и в другие международные организации.Участники конференции:- приняли профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США- президент Пагуошского движения учёных, ранее высокий представитель ООН по делам разоружения- президент Люксембургского форума- директор Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж.Мартина, профессор Монтерейского института международных исследований (США)- председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, ранее начальник 4 ЦНИИ МО РФ- руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН- старший научный сотрудник Центра востоковедения РАН- руководитель Лаборатории «Центр ближневосточных исследований»- почётный профессор факультета политологии Колумбийского университета, доктор наук (США)- старший научный сотрудник Программы по ядерной политике «Фонда Карнеги за международный мир», ранее замсоветника по нацбезопасности, руководитель Отдела по международной безопасности и контролю над вооружениями Миниобороны Израиля- советник по вопросам политики в Офисе исполнительного секретаря ОДВЗЯИ, ранее руководитель Департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности- директор и старший научный сотрудник российско-евразийской программы «Фонда Карнеги за международный мир», ранее офицер национальной разведки по России и Евразии Совета национальной разведки США- старший научный сотрудник Атлантического совета, ранее директор Московского Центра Карнеги- главный научный сотрудник Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ, профессор- ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН- зампредседателя Оргкомитета Международного Люксембургского форума, заведующий Сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН- вице–президент по науке «Фонда Карнеги за международный мир», доктор наук- директор Московского Центра Карнеги- руководитель Центра «Европа–Ближний Восток», главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор наук- научный сотрудник ИМЭМО РАН- старший научный сотрудник ИМЭМО РАН* * *