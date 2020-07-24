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Вячеслав Кантор заявил о возможной «обвальной нуклеаризации» вследствие кризиса ядерной сделки по Ирану

Новости
Вячеслав Кантор заявил о возможной «обвальной нуклеаризации» вследствие кризиса ядерной сделки по Ирану


«Прекращение действия СВПД фактически возвращает обстановку острого кризиса вокруг иранской ядерной программы до состояния, при котором Иран способен создать ядерное оружие в кратчайшие сроки», - заявил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор.

Лидеры ведущих мировых держав и международных организаций должны предпринять все необходимые меры по разрешению кризиса вокруг ядерной программы Ирана, а также не допустить разработку Ираном ядерного оружия. Эти темы стали ключевыми на прошедшей 14 июля онлайн-конференции «Новый иранский кризис: прекращение эскалации» Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Вероятность полного краха Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану – так называемой «ядерной сделки» - в настоящее время всерьёз рассматривается экспертами и считается одной из международных угроз. Эта реальность стала ещё более вероятной после выхода из сделки США и заявления иранского руководства о частичном прекращении своих обязательств.

«Кризис ядерной сделки с Ираном угрожает обвальной нуклеаризацией не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире, - считает президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор. - Поскольку реальное прекращение действия СВПД фактически возвращает обстановку острого кризиса вокруг иранской ядерной программы до состояния, при котором Иран способен создать ядерное оружие в кратчайшие сроки (не более одного года)».

Как отметил президент форума, в настоящее время Иран уже нарушает одно за другим многие запреты и ограничения, принятые в рамках СВПД, а также открыто препятствует контролю и операциям МАГАТЭ. Кроме того, Вячеслав Кантор заявил о том, что страна проводит испытания ракет повышенной дальности и располагает целым комплексом ракет, способных поражать и Израиль, и любую страну Европы. Всё это делает кризис на Ближнем Востоке в случае эскалации одним из наиболее опасных региональных кризисов на сегодняшний день, особенно на фоне продолжающегося противостояния мировых держав и пандемии COVID-19.

Эскалация кризиса недопустима, отмечают участники конференции, поскольку результатом может стать ядерный конфликт между Ираном и Израилем и даже более масштабная война, в которую постепенно могут вовлекаться всё больше государств. Для предотвращения этой эскалации, а также для недопущения созданием Ирана ядерного оружия все возможные усилия должны приложить как мировые лидеры, так и международные организации.

По итогам мероприятия экспертами Люксембургского форума будет подготовлен заключительный документ с основными выводами и рекомендациями, который в дальнейшем представят главам государств, официальным лицам и руководителям СБ ООН, МАГАТЭ и в другие международные организации.

Участники конференции:

- приняли профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри;

- президент Пагуошского движения учёных, ранее высокий представитель ООН по делам разоружения Серхио Дуарте;

- президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор;

- директор Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж.Мартина, профессор Монтерейского института международных исследований (США) Уильям Поттер;

- председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, ранее начальник 4 ЦНИИ МО РФ Владимир Дворкин;

- руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов;

- старший научный сотрудник Центра востоковедения РАН Владимир Сажин;

- руководитель Лаборатории «Центр ближневосточных исследований» Ирина Звягельская;

- почётный профессор факультета политологии Колумбийского университета, доктор наук (США) Роберт Легвольд;

- старший научный сотрудник Программы по ядерной политике «Фонда Карнеги за международный мир», ранее замсоветника по нацбезопасности, руководитель Отдела по международной безопасности и контролю над вооружениями Миниобороны Израиля Ариэль Левит;

- советник по вопросам политики в Офисе исполнительного секретаря ОДВЗЯИ, ранее руководитель Департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности Тарик Рауф;

- директор и старший научный сотрудник российско-евразийской программы «Фонда Карнеги за международный мир», ранее офицер национальной разведки по России и Евразии Совета национальной разведки США Юджин Румер;

- старший научный сотрудник Атлантического совета, ранее директор Московского Центра Карнеги Роберт Нурик;

- главный научный сотрудник Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ, профессор Анатолий Дьяков;

- ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов;

- зампредседателя Оргкомитета Международного Люксембургского форума, заведующий Сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев;

- вице–президент по науке «Фонда Карнеги за международный мир», доктор наук Джордж Перкович;

- директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин;

- руководитель Центра «Европа–Ближний Восток», главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор наук Александр Шумилин;

- научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов;

- старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

* * *

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума:

· Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.

· Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.

Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.