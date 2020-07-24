24 июля 2020 ПЯТНИЦА
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Охотники получили право на регулирование численности животных в общедоступных угодьях

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20 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон № 230-ФЗ, вносящий изменения в действующее законодательство об охоте.

В соответствии с изменениями расширен круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Иными словами – охота в целях регулирования численности может осуществляться всеми, кто имеет охотничий билет федерального образца.

На территории Саратовской области специализированные мероприятия по регулированию численности кабана начались с 19 июня и продлятся до 15 января.

Обязанность по проведению данных мероприятий возлагается в первую очередь на орган исполнительной власти в сфере охоты. Во исполнение приказа по регулированию численности инспекторский состав комитета охотничьего хозяйства области уже приступил к регулированию с получением соответствующих разрешений.

Разрешения на регулирование численности, которые не будут реализованы инспекторским составом, могут быть выданы охотникам, подававшим заявление на жеребьёвку на добычу кабана и выигравшим это право.

Ознакомиться с перечнем доступных разрешений на регулирование численности кабана для физических лиц, участвовавших в жеребьевке, в соответствии с районами области можно по ссылке на официальном сайте комитета https://ohotasaratov.ru/informacziya-o-chislennosti-ohotnichih/.

Задать интересующие вопросы по регулированию численности можно специалистам комитета охотничьего хозяйства региона по номеру 50-33-03.