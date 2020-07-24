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ПГК оптимизировала ремонт вагонов на Приволжской железной дороге

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Первая грузовая компания (ПГК) существенно ускорила вывод вагонов из текущего ремонта на полигоне Приволжской железной дороги (ПривЖД) – за 6 месяцев 2020 года показатель простоев вагонов в ремонте лучше среднесетевого значения в два раза.

«Работники отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава филиала обеспечили стабильное поступление запасных частей на участки ремонта вагонов. Хочу отдельно отметить территориально обособленных представителей отдела (ТОРМ), которые на местах добились своевременной подачи подвижного состава в ремонт и внимательно анализировали его результаты. Таким образом мы повышаем эффективность управления парком и гарантируем клиентам своевременную подачу вагонов надлежащего качества», – прокомментировал директор Саратовского филиала ПГК Сергей Титков.

За 6 месяцев 2020 года текущий ремонт порожних вагонов при комплексной подготовке к грузоперевозкам (ТР-1) был ускорен в 1,6 раз, до 0,39 суток, при среднесетевом значении 0,64 суток, а текущий ремонт неисправностей, которые невозможно устранить за время стоянки поезда на станции (ТР-2), – в 1,7 раз, до 1,46 суток, при среднесетевом показателе 2,57 суток.