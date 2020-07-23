Видеоролик о действующем на площадке Саратовского областного методического киновидеоцентра кинозале «На Рижской» завершил видеофлешмоб «Кино БУДЕТ!».

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Муниципальные модернизированные кинозалы 20 июля на официальном ютуб-канале областного киновидеоцентра и в других социальных сетях продемонстрировали зрителям, как готовятся к открытию после снятия карантинных мер и встрече со своей аудиторией. Напомним, эта видеоакция в социальных сетях была инициирована областным киновидеоцентром.Саратовский видеофлешмоб «Кино БУДЕТ!» стартовал на несколько дней раньше федеральной кампании «Идемвкино», которую проводят российские кинотеатры, дистрибуционные компании, ведущие продюсеры и телеканалы с целью возвращения зрителей в кинотеатры после почти шести месяцев карантина из-за пандемии Covid-19.«Идея нашего видеофлешмоба состояла не только в том, чтобы рассказать зрителям с каким нетерпением мы ждем встречи с ними, но и наглядно показать, насколько серьезно кинотеатры нашей области готовятся к открытию с точки зрения безопасности. Ведь для зрительской аудитории уже сегодня важно: какие превентивные меры предпринимаются, в каком формате планируют кинозалы организовать свою работу после снятия карантинных мер в регионе», - отметила заместитель директора областного киновидеоцентра Ирина Шатылко.Познакомиться с видероликами всех участников флешмоба «Кино БУДЕТ!» можно в одноименном плейлисте на официальном ютуб-канале учреждения и в официальных группах муниципальных кинотеатров в социальных сетях.