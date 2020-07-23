Арт-терапия и уроки скандинавской ходьбы проходят в онлайн-формате
В Саратовской области в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» продолжается развитие системы социального обслуживания населения и создание условий для активного долголетия.
В период ограничительных мероприятий предоставление пожилым людям социокультурных услуг организовано в онлайн-формате.
Для представителей старшего поколения доступны «Университеты третьего возраста»: занятия проходят дистанционно на базе социозащитных учреждений. Лекции и практические занятия организуют по скайпу и в социальных сетях.
Занятия по скандинавской ходьбе организовали в КЦСОН г. Саратова. Онлайн-зарядка проводится два раза в неделю, обучающие видео размещаются в социальных сетях.
В центре соцобслуживания населения Питерского района для получателей социальных услуг устроены сеансы арт-терапии.
В КЦСОН Ртищевского, Ровенского, Турковского, Вольского и других районов для пенсионеров записали видеоуроки по ландшафтному дизайну и созданию цветников. Обучающие материалы размещены в свободном доступе в социальных сетях.