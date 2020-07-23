СК «Турбина» возглавила турнирную таблицу командного чемпионата России по спидвею

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Это вторая встреча в этом сезоне, первая прошла четыре дня назад и завершилась уверенной победой балаковцев.Вчера вечером балаковцы со счетом 56:37 обошли «Башкирию». При этом Владимир Бородулин набрал 18 очков из 18 возможных. В шести заездах он стал первым.Следующая гонка на стадионе «Труд» пройдет 29 июля. Предстоит встреча с командой мега «Мега-Лада», которая сейчас занимает второе место в турнирной таблице.