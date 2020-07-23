23 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:33 | 23 июля
ПГК оптимизировала ремонт вагонов на Приволжской железной дороге
14:45 | 23 июля
Видеоролик о действующем на площадке Саратовского областного методического киновидеоцентра кинозале «На Рижской» завершил видеофлешмоб «Кино БУДЕТ!»
13:52 | 23 июля
Арт-терапия и уроки скандинавской ходьбы проходят в онлайн-формате
13:00 | 23 июля
СК «Турбина» возглавила турнирную таблицу командного чемпионата России по спидвею
12:03 | 23 июля
Областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку-беседу «Интересное об известном. Тактильная книга»
10:48 | 23 июля
Состояние автостоянок проверили в ходе очередного рейда
09:53 | 23 июля
Объявлен конкурс профессионального мастерства для строителей
08:59 | 23 июля
Саратовское здравоохранение получило очередную гуманитарную помощь от Правительства г. Москвы
17:00 | 22 июля
Фирменный поезд "Саратов" возобновляет регулярные рейсы в Москву с 23 июля
16:12 | 22 июля
В Саратовской области зарегистрировались более тысячи самозанятых
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку-беседу «Интересное об известном. Тактильная книга»

Новости


Областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку-беседу «Интересное об известном. Тактильная книга».

Данная выставка – уникальная возможность для незрячих читателей Саратова и области познакомиться с окружающим миром.

Каждый ребенок – маленький исследователь, открывающий с радостью и удивлением окружающий мир. Его каждый новый день наполнен увлекательными событиями, новыми знаниями, интересными открытиями, ярким общением. Огромную роль в жизни маленького человека играют книги. Они расширяют представление ребенка о мире, знакомят его с вещами, природой, всем, что его окружает. Хорошими помощниками детям с ограниченными возможностями по зрению для адаптации в этом сложном мире становятся тактильные рукодельные книжки. Мягкие, приятные, добрые «и книжки, и игрушки» - лучшие друзья в познании мира.

Тактильная книга очень осторожно и постепенно при помощи своей рельефности, осязаемости развивает мелкую моторику рук, учит ребенка читать по Брайлю, познавать мир.

На выставке представлены тактильные рукодельные книги из фонда СОСБС. Выставка будет интересна детям с ОВЗ, их родителям и другим категориям читателей, в том числе специалистам, так как она демонстрирует существующие формы адаптации для людей, имеющих проблемы зрения.