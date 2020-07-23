Областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку-беседу «Интересное об известном. Тактильная книга».

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Данная выставка – уникальная возможность для незрячих читателей Саратова и области познакомиться с окружающим миром.Каждый ребенок – маленький исследователь, открывающий с радостью и удивлением окружающий мир. Его каждый новый день наполнен увлекательными событиями, новыми знаниями, интересными открытиями, ярким общением. Огромную роль в жизни маленького человека играют книги. Они расширяют представление ребенка о мире, знакомят его с вещами, природой, всем, что его окружает. Хорошими помощниками детям с ограниченными возможностями по зрению для адаптации в этом сложном мире становятся тактильные рукодельные книжки. Мягкие, приятные, добрые «и книжки, и игрушки» - лучшие друзья в познании мира.Тактильная книга очень осторожно и постепенно при помощи своей рельефности, осязаемости развивает мелкую моторику рук, учит ребенка читать по Брайлю, познавать мир.На выставке представлены тактильные рукодельные книги из фонда СОСБС. Выставка будет интересна детям с ОВЗ, их родителям и другим категориям читателей, в том числе специалистам, так как она демонстрирует существующие формы адаптации для людей, имеющих проблемы зрения.