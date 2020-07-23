Состояние автостоянок проверили в ходе очередного рейда

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Рейд был направлен на выявление нарушений Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», в соответствии с которыми территория объектов должна быть в надлежащем виде: трава покошена, мусор убран, ограждения окрашены и не повреждены.В ходе мероприятия были обследованы 8 автостоянок по улицам Чернышевского, Б. Садовая, Политехническая, Серова, Ново-Астраханское шоссе, Брянская, а также две автостоянки на улице Орджоникидзе.На всех автостоянках были выявлены идентичные нарушения: не убрана прилегающая территория, не осуществлен покос травы, не проводятся работы по смету случайного мусора. Кроме того, территории некоторых автомобильных стоянок заросли травой, на них также присутствовал мусор и автомобильные покрышки, что категорически недопустимо, так как представляет высокий класс опасности отходов. Также на некоторых автостоянках выявили такие нарушения, которые касаются нарушения целостности ограждений.Кроме этого, около одной автостоянки на улице Политехническая, 57/53б сотрудниками управления муниципального контроля был выявлен факт парковки на зеленой зоне. Нарушителю был выписан протокол об административном правонарушении.«Очень часто поступают обращения от жителей, о том, что стоянка вроде бы есть, это конечно хорошо, но внешнее ее состояние оставляет желать лучшего. Сегодня мы убедились, что стоянки у нас в городе есть, мы за их существование, но самое главное то, чтобы они не портили внешний вид, а также территория использовалась по назначению. К сожалению, не все предприниматели, заранее зная, что будет проверка, приходят и принимают участие. Они где-то могли объяснить, что они исправят завтра или не могут исправить проблемы по той или иной причине. Мы, как депутаты и общественники, хотим увидеть диалог между администрацией и предпринимателями. Мы видим, что со стороны администрации он есть»,- рассказал депутат гордумы Евгений Чернов.«По всем выявленным фактам, которые касались прилегающих территории в частности, будут подготовлены материалы, и индивидуальные предприниматели будут приглашены для составления протокола в управление муниципального контроля. В последующем материалы передадим в административную комиссию для принятия решения по существу. Санкции по данной статье за данное нарушение составляет на индивидуальных предпринимателей от 1 до 2 тысяч рублей», - рассказал начальник управления муниципального контроля городской администрации Андрей Марусов.