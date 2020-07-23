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Объявлен конкурс профессионального мастерства для строителей

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Министерство строительства и ЖКХ области совместно с Союзом архитекторов России и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов объявляет конкурс профессионального мастерства. В нем примут участие строительные организации региона.

Победителей определят в нескольких номинациях:

- Лучшая строительная организация с годовым объемом выполненных работ до 60 млн. руб.;

- Лучшая строительная организация с годовым объемом выполненных работ более 60 млн. руб.;

- Лучшая организация в сфере жилищного строительства;

-Лучшая организация в сфере промышленно-гражданского строительства;

- Лучшая организация в сфере строительства инженерных сетей;

-Лучшая организация в сфере реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений;

-Лучшая организация в сфере проектирования и инженерных изысканий;

-Лучшее предприятие по производству строительных материалов;

-Лучший инженер-строитель;

-Лучший инженер-проектировщик;

-Лучшая строительная площадка;

-Лучшая бригада каменщиков;

-Лучшая бригада штукатуров;

-Лучшая бригада арматурщиков-бетонщиков;

-Лучшая бригада монтажников железобетонных конструкций.

С условиями конкурса сотрудники строительных организаций могут ознакомиться на сайте министерства https://www.minstroy.saratov.gov.ru/building/stroy/concurs/. Телефон для справок - 74-44-23 (доб. 188). Заявки и материалы на конкурс принимаются до 24 июля 2020 года на электронную почту sotsenkoii@saratov.gov.ru. Победителям конкурса вручат грамоты и кубки от министерства.