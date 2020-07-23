Объявлен конкурс профессионального мастерства для строителей
Министерство строительства и ЖКХ области совместно с Союзом архитекторов России и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов объявляет конкурс профессионального мастерства. В нем примут участие строительные организации региона.
Победителей определят в нескольких номинациях:
- Лучшая строительная организация с годовым объемом выполненных работ до 60 млн. руб.;
- Лучшая строительная организация с годовым объемом выполненных работ более 60 млн. руб.;
- Лучшая организация в сфере жилищного строительства;
-Лучшая организация в сфере промышленно-гражданского строительства;
- Лучшая организация в сфере строительства инженерных сетей;
-Лучшая организация в сфере реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений;
-Лучшая организация в сфере проектирования и инженерных изысканий;
-Лучшее предприятие по производству строительных материалов;
-Лучший инженер-строитель;
-Лучший инженер-проектировщик;
-Лучшая строительная площадка;
-Лучшая бригада каменщиков;
-Лучшая бригада штукатуров;
-Лучшая бригада арматурщиков-бетонщиков;
-Лучшая бригада монтажников железобетонных конструкций.
С условиями конкурса сотрудники строительных организаций могут ознакомиться на сайте министерства https://www.minstroy.saratov.gov.ru/building/stroy/concurs/. Телефон для справок - 74-44-23 (доб. 188). Заявки и материалы на конкурс принимаются до 24 июля 2020 года на электронную почту sotsenkoii@saratov.gov.ru. Победителям конкурса вручат грамоты и кубки от министерства.