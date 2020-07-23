Объявлен конкурс профессионального мастерства для строителей

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Победителей определят в нескольких номинациях:- Лучшая строительная организация с годовым объемом выполненных работ до 60 млн. руб.;- Лучшая строительная организация с годовым объемом выполненных работ более 60 млн. руб.;- Лучшая организация в сфере жилищного строительства;-Лучшая организация в сфере промышленно-гражданского строительства;- Лучшая организация в сфере строительства инженерных сетей;-Лучшая организация в сфере реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений;-Лучшая организация в сфере проектирования и инженерных изысканий;-Лучшее предприятие по производству строительных материалов;-Лучший инженер-строитель;-Лучший инженер-проектировщик;-Лучшая строительная площадка;-Лучшая бригада каменщиков;-Лучшая бригада штукатуров;-Лучшая бригада арматурщиков-бетонщиков;-Лучшая бригада монтажников железобетонных конструкций.С условиями конкурса сотрудники строительных организаций могут ознакомиться на сайте министерства https://www.minstroy.saratov.gov.ru/building/stroy/concurs/. Телефон для справок - 74-44-23 (доб. 188). Заявки и материалы на конкурс принимаются до 24 июля 2020 года на электронную почту sotsenkoii@saratov.gov.ru. Победителям конкурса вручат грамоты и кубки от министерства.