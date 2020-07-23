Саратовское здравоохранение получило очередную гуманитарную помощь от Правительства г. Москвы

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В наш регион поступила партия средств индивидуальной защиты, медицинских аппаратов и изделий медицинского назначения, предназначенных для государственных учреждений здравоохранения области, в том числе специализирующихся на диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции. Планируется, что весь объем данной гуманитарной помощи весом в 74,5 тонны будет поставлен в наш регион до середины августа текущего года.Среди поставляемых изделий: 3 млн. медицинских масок, 150 тыс. защитных костюмов, 100 тыс. респираторов, 50 тыс. защитных очков, 3 тыс. пульсоксиметров (медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови), 3 тыс. флоуметров (регуляторы расхода газов и жидкостей), 130 ИВЛ-БИПАП-аппаратов (портативные, неинвазивные), 510 инфузионных стоек, 10 кислородных концентраторов.Как подчеркнул министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, эта помощь стала возможной, благодаря личному участию Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина.«От всей души благодарю Вячеслава Викторовича Володина, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и Правительство столицы за оказываемую поддержку отрасли регионального здравоохранения. Мы ощущаем ее, чувствуем теплоту и заботу в столь нелегкое для медицины время.К сожалению, коронавирус пока не отступает, расслабляться рано, поэтому сегодня как никогда нужно быть начеку и во всеоружии. Поставляемая нам гуманитарная помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинской техники позволит пополнить ее уже имеющийся запас, а значит, в большей степени обеспечить защиту персонала и упростить его работу», - отметил Олег Костин.