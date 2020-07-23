Фирменный поезд "Саратов" возобновляет регулярные рейсы в Москву с 23 июля
C 23 июля фирменный поезд №9/10 "Саратов" сообщением Саратов – Москва, ранее отмененный из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возобновляет курсирование в прежнем режиме.
Из Саратова поезд будет отправляться ежедневно в 18:16, прибывать в Москву на следующие сутки в 7:22. С Павелецкого вокзала Москвы, начиная с 24 июля, поезд будет отправляться ежедневно в 19:05, прибывать в Саратов на следующие сутки в 10:14. Время в пути из Саратова до Москвы составляет 14 часов 6 минут, в обратном направлении – 14 часов 9 минут.
Продажа билетов уже открыта.
Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и в железнодорожных кассах.