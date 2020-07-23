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В Саратовской области зарегистрировались более тысячи самозанятых

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По данным налоговой службы на территории Саратовской области за первые две недели действия специального налогового режима зарегистрировались 1367 самозанятых граждан.

Напомним, что специальный налоговый режим, направленный на поддержку самозанятых жителей, начал действовать в Саратовской области с 1 июля.

Вместо НДФЛ в размере 13% для физических лиц и налогов по стандартным схемам налогообложения для ИП самозанятые платят с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4% - в случае предоставления услуг физическим лицам либо 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

Этот режим могут применить физлица и ИП, которые не имеют работодателя и наёмных работников и чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей.

Например, это фрилансеры, фотографы, косметологи, пекари, сантехники, репетиторы.

Режим имеет ряд преимуществ: простая регистрация, отсутствие необходимости предоставлять налоговые декларации, льготные ставки налогообложения, отсутствие обязанности применения контрольно-кассовой техники и право на налоговые вычеты.