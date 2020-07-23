В Саратовской области зарегистрировались более тысячи самозанятых

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Напомним, что специальный налоговый режим, направленный на поддержку самозанятых жителей, начал действовать в Саратовской области с 1 июля.Вместо НДФЛ в размере 13% для физических лиц и налогов по стандартным схемам налогообложения для ИП самозанятые платят с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4% - в случае предоставления услуг физическим лицам либо 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.Этот режим могут применить физлица и ИП, которые не имеют работодателя и наёмных работников и чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей.Например, это фрилансеры, фотографы, косметологи, пекари, сантехники, репетиторы.Режим имеет ряд преимуществ: простая регистрация, отсутствие необходимости предоставлять налоговые декларации, льготные ставки налогообложения, отсутствие обязанности применения контрольно-кассовой техники и право на налоговые вычеты.