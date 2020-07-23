Специальный сервис "РЖД" помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи

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Чаще всего пассажиры забывали документы, одежду, ноутбуки, планшетные компьютеры, наушники, зарядные устройства к гаджетам, барсетки и кошельки.Если пассажир забыл что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе "Услуги и сервисы" на официальном сайте ОАО "РЖД". В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена.После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично.Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.