23 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:33 | 23 июля
ПГК оптимизировала ремонт вагонов на Приволжской железной дороге
14:45 | 23 июля
Видеоролик о действующем на площадке Саратовского областного методического киновидеоцентра кинозале «На Рижской» завершил видеофлешмоб «Кино БУДЕТ!»
13:52 | 23 июля
Арт-терапия и уроки скандинавской ходьбы проходят в онлайн-формате
13:00 | 23 июля
СК «Турбина» возглавила турнирную таблицу командного чемпионата России по спидвею
12:03 | 23 июля
Областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную выставку-беседу «Интересное об известном. Тактильная книга»
10:48 | 23 июля
Состояние автостоянок проверили в ходе очередного рейда
09:53 | 23 июля
Объявлен конкурс профессионального мастерства для строителей
08:59 | 23 июля
Саратовское здравоохранение получило очередную гуманитарную помощь от Правительства г. Москвы
17:00 | 22 июля
Фирменный поезд "Саратов" возобновляет регулярные рейсы в Москву с 23 июля
16:12 | 22 июля
В Саратовской области зарегистрировались более тысячи самозанятых
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Специальный сервис "РЖД" помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи

Новости
Специальный сервис "РЖД" помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи

С начала 2020 года более 1000 забытых вещей было найдено в поездах формирования Приволжского филиала АО "ФПК" и возвращено владельцам с помощью онлайн-сервиса ОАО "РЖД".

Чаще всего пассажиры забывали документы, одежду, ноутбуки, планшетные компьютеры, наушники, зарядные устройства к гаджетам, барсетки и кошельки.

Если пассажир забыл что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе "Услуги и сервисы" на официальном сайте ОАО "РЖД". В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание утраченной собственности и указать предполагаемое место в вагоне, где она была оставлена.

После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.