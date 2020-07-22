Около 105 млн рублей сэкономлено на ПривЖД в I полугодии за счёт технологий бережливого производства

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Экономический эффект от их реализации составил около 105 млн рублей. Наибольший вклад в достижение этих показателей внесли Приволжская дирекция тяги, Приволжская дирекция по энергообеспечению и Приволжская дирекция моторвагонного подвижного состава.Важная роль в развитии технологий бережливого производства на дороге отводится мультифункциональным проектам, призванным усовершенствовать не одну операцию, а технологическую цепочку. В I полугодии 2020 года было реализовано 11 таких проектов.Один из наиболее успешных проектов называется "Изменение точек покупки электроэнергии с выходом на ФОРЭМ в Волгоградском территориальном управлении". Его внедрение в Волгоградском регионе ПривЖД позволило достигнуть годового экономического эффекта в размере 40 млн руб. Особенности проекта позволяют тиражировать его на сеть железных дорог России.За внедрение проектов бережливого производства в I полугодии более 650 работников подразделений, расположенных в границах Приволжской железной дороги, получили премии на общую сумму более 15 млн рублей.