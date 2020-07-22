22 июля 2020 СРЕДА
Новости
15:43 | 22 июля
Специальный сервис "РЖД" помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи
15:08 | 22 июля
Третья дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО "РЖД" пройдёт с 27 июля по 7 августа
14:24 | 22 июля
Около 105 млн рублей сэкономлено на ПривЖД в I полугодии за счёт технологий бережливого производства
13:33 | 22 июля
На экспорт отправлены первые десять тысяч тонн саратовского зерна
12:35 | 22 июля
В Саратовской области введен противопожарный режим
11:43 | 22 июля
Около 400 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
10:50 | 22 июля
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно ограниченно в ночь с 22 на 23 июля
09:56 | 22 июля
С начала года в Саратовской области погибло девяноста человек
09:16 | 22 июля
В Саратовской области ограничительный режим продлен до 31 июля
16:05 | 21 июля
«Родительская лига» получила грант Фонда Президентских грантов на поддержку приемных семей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Около 400 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали

Новости
Около 400 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали

Волонтеры Приволжской магистрали продолжают оказывать помощь неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся в режиме самоизоляции.

С апреля по июль активисты волонтерского движения навестили около 400 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.

В настоящий момент в Саратове, Волгограде и Астрахани действуют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки, уточняется объем работы, а также определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев. Волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.

Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.

В ходе недавнего онлайн-форума корпоративных волонтёров семь сотрудников Приволжской магистрали были отмечены почётными грамотами генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. Их наградили за значительный вклад в развитие волонтёрского движения ОАО "РЖД" и активное участие в реализации программ помощи ветеранам железнодорожного транспорта в период пандемии.