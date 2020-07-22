Около 400 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали

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С апреля по июль активисты волонтерского движения навестили около 400 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.В настоящий момент в Саратове, Волгограде и Астрахани действуют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки, уточняется объем работы, а также определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев. Волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь.Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.В ходе недавнего онлайн-форума корпоративных волонтёров семь сотрудников Приволжской магистрали были отмечены почётными грамотами генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. Их наградили за значительный вклад в развитие волонтёрского движения ОАО "РЖД" и активное участие в реализации программ помощи ветеранам железнодорожного транспорта в период пандемии.