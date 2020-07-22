Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно ограниченно в ночь с 22 на 23 июля

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Пропуск автомобильного транспорта будет регулироваться дежурным по переезду, который будет отвечать за поочерёдное открытие полос.Объезд возможен по проспекту Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.