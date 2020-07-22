Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно ограниченно в ночь с 22 на 23 июля
В связи с ремонтными работами с 19:00 22 июля до 4:00 23 июля будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (пересечение с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова).
Пропуск автомобильного транспорта будет регулироваться дежурным по переезду, который будет отвечать за поочерёдное открытие полос.
Объезд возможен по проспекту Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.