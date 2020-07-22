22 июля 2020 СРЕДА
Новости
15:43 | 22 июля
Специальный сервис "РЖД" помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи
15:08 | 22 июля
Третья дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО "РЖД" пройдёт с 27 июля по 7 августа
14:24 | 22 июля
Около 105 млн рублей сэкономлено на ПривЖД в I полугодии за счёт технологий бережливого производства
13:33 | 22 июля
На экспорт отправлены первые десять тысяч тонн саратовского зерна
12:35 | 22 июля
В Саратовской области введен противопожарный режим
11:43 | 22 июля
Около 400 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
10:50 | 22 июля
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно ограниченно в ночь с 22 на 23 июля
09:56 | 22 июля
С начала года в Саратовской области погибло девяноста человек
09:16 | 22 июля
В Саратовской области ограничительный режим продлен до 31 июля
16:05 | 21 июля
«Родительская лига» получила грант Фонда Президентских грантов на поддержку приемных семей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

С начала года в Саратовской области погибло девяноста человек

Новости


С начала года на территории области произошло 5379 пожаров, 90 человек погибли, еще 88 получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное снижение числа пожаров. Ущерб от пожаров составил около 81 млн.рублей.

1470 случаев с начала года - это загорания сухой травянистой растительности, количество таких пожаров превышено на 40 процентов по сравнению с АППГ. В целом на территории 20 районов области в настоящее время наблюдается ухудшение обстановки с пожарами. Установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.

С 10 апреля на территории Саратовской области действует особый противопожарный режим. На территории 36 муниципальных районов и 4 городских округов введен ряд дополнительных требований пожарной безопасности. А именно запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, на посещение лесов.

На нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы: для физических лиц - от 2 до 4 тысяч, для юридических - от 200 до 400 тыс.рублей.