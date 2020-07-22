С начала года в Саратовской области погибло девяноста человек

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное снижение числа пожаров. Ущерб от пожаров составил около 81 млн.рублей.1470 случаев с начала года - это загорания сухой травянистой растительности, количество таких пожаров превышено на 40 процентов по сравнению с АППГ. В целом на территории 20 районов области в настоящее время наблюдается ухудшение обстановки с пожарами. Установился чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.С 10 апреля на территории Саратовской области действует особый противопожарный режим. На территории 36 муниципальных районов и 4 городских округов введен ряд дополнительных требований пожарной безопасности. А именно запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы, на посещение лесов.На нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы: для физических лиц - от 2 до 4 тысяч, для юридических - от 200 до 400 тыс.рублей.