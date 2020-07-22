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В Саратовской области ограничительный режим продлен до 31 июля

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В Саратовской области ограничительный режим продлен до 31 июля

Вчера Губернатор Валерий Радаев провел заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В своем выступлении Губернатор остановился на ограничительных мероприятиях, действующих в регионе. В связи с нормализацией ситуации карантин отменен в селе Верхазовка Дергачевского района.

«По причине того, что устойчивого снижения уровня заболеваемости в целом в регионе пока не наблюдается, принято решение продлить ограничительный режим до 31 июля», – сказал глава региона.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова проинформировала, что темп прироста заболеваемости сохраняется в среднем на уровне 1,1, больше всего в г.Саратове. Фиксируется высокий удельный вес внебольничных пневмоний. Уровень тестирования остается высоким, в среднем тестированием охвачено 8,9% населения. Регион остается на первом этапе снятия ограничений.

По словам Ольги Кожановой, для снижения роста заболеваемости необходимо четкое соблюдение всех профилактических мероприятий, в первую очередь – масочного режима.

Первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов отметил, что число свободных коек для приема больных с COVID-19 составляет 787 (31,3% от развернутых коек). В медицинских учреждениях имеется достаточное количество лекарственных препаратов, запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.