22 июля 2020 СРЕДА
Новости
15:43 | 22 июля
Специальный сервис "РЖД" помогает возвращать пассажирам забытые в поездах вещи
15:08 | 22 июля
Третья дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО "РЖД" пройдёт с 27 июля по 7 августа
14:24 | 22 июля
Около 105 млн рублей сэкономлено на ПривЖД в I полугодии за счёт технологий бережливого производства
13:33 | 22 июля
На экспорт отправлены первые десять тысяч тонн саратовского зерна
12:35 | 22 июля
В Саратовской области введен противопожарный режим
11:43 | 22 июля
Около 400 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтеров Приволжской магистрали
10:50 | 22 июля
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно ограниченно в ночь с 22 на 23 июля
09:56 | 22 июля
С начала года в Саратовской области погибло девяноста человек
09:16 | 22 июля
В Саратовской области ограничительный режим продлен до 31 июля
16:05 | 21 июля
«Родительская лига» получила грант Фонда Президентских грантов на поддержку приемных семей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Родительская лига» получила грант Фонда Президентских грантов на поддержку приемных семей

Новости


Фонд поддержки семьи «Родительская лига» стал победителем второго грантового конкурса 2020 года Фонда Президентских грантов и при поддержке министерства образования региона приступил к реализации разработанного социально значимого проекта «ОПОРА».

Проект «ОПОРА» направлен на создание среды, способствующей обеспечить профилактику вторичного сиротства и поиск решения актуальных проблем семей с приёмным ребенком. В ходе его реализации на пяти территориях Саратовской области – Базарно-Карабулакский, Энгельсский, Фёдоровский, Советский муниципальные районы и город Саратов - будут созданы семейные клубы.

«Важно, что в рамках проекта будет разработана рабочая модель деятельности клубов при активном участии регионального отделения Ассоциации приемных семей. Деятельность клубов будет заключаться в организации поддерживающей среды, расширении ресурсов помощи приемным семьям на профессиональной основе, а также развитии системы самопомощи и самоподдержки по принципу «равный-равному». Также благодаря мероприятиям проекта в приёмных семьях региона укрепится эмоциональная привязанность между приемным родителем и ребенком и пройдёт знакомство с новыми формами семейного взаимодействия», - рассказала заместитель министра образования области Галина Калягина.

В мероприятиях проекта также примут участие специалисты органов опеки и попечительства, педагоги образовательных организаций, что позволит сформировать системное представление об актуальных проблемах семей, имеющих приемного ребенка, и выработать единые подходы к психолого-педагогическому сопровождению приемных семей со стороны субъектов профилактики социального сиротства. Кроме того, проект интересен тем, что направлен на разработку стратегии межрегионального сотрудничества по развитию форм общественной поддержки приемных семей.