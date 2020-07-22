«Родительская лига» получила грант Фонда Президентских грантов на поддержку приемных семей

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Проект «ОПОРА» направлен на создание среды, способствующей обеспечить профилактику вторичного сиротства и поиск решения актуальных проблем семей с приёмным ребенком. В ходе его реализации на пяти территориях Саратовской области – Базарно-Карабулакский, Энгельсский, Фёдоровский, Советский муниципальные районы и город Саратов - будут созданы семейные клубы.«Важно, что в рамках проекта будет разработана рабочая модель деятельности клубов при активном участии регионального отделения Ассоциации приемных семей. Деятельность клубов будет заключаться в организации поддерживающей среды, расширении ресурсов помощи приемным семьям на профессиональной основе, а также развитии системы самопомощи и самоподдержки по принципу «равный-равному». Также благодаря мероприятиям проекта в приёмных семьях региона укрепится эмоциональная привязанность между приемным родителем и ребенком и пройдёт знакомство с новыми формами семейного взаимодействия», - рассказала заместитель министра образования области Галина Калягина.В мероприятиях проекта также примут участие специалисты органов опеки и попечительства, педагоги образовательных организаций, что позволит сформировать системное представление об актуальных проблемах семей, имеющих приемного ребенка, и выработать единые подходы к психолого-педагогическому сопровождению приемных семей со стороны субъектов профилактики социального сиротства. Кроме того, проект интересен тем, что направлен на разработку стратегии межрегионального сотрудничества по развитию форм общественной поддержки приемных семей.